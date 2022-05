Calcio: Mourinho, 'prossima stagione voglio pensare a qualcosa di più grande' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Mi piace questo lavoro e vengo al campo ogni giorno felice ma voglio di più. La prossima stagione voglio pensare a qualcosa di più grande, certo. Ma conoscevo il progetto, la sua natura e la sua dimensione. Son felice di condividere il mio tempo con tutto l'ambiente e cerco di dare tutto quello che posso. Sono felice di lavorare in questo club". Così l'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno della Conference League contro il Leicester. "E' stato un lavoro difficile per tutti e per questo penso che meritiamo di festeggiare e sarebbe straordinario vincere un trofeo. Tutti daremo il massimo, domani è un passo importante, non lo nego. Affrontiamo un'ottima squadra ma ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Mi piace questo lavoro e vengo al campo ogni giorno felice madi più. Ladi più, certo. Ma conoscevo il progetto, la sua natura e la sua dimensione. Son felice di condividere il mio tempo con tutto l'ambiente e cerco di dare tutto quello che posso. Sono felice di lavorare in questo club". Così l'allenatore della Roma Joséin conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno della Conference League contro il Leicester. "E' stato un lavoro difficile per tutti e per questo penso che meritiamo di festeggiare e sarebbe straordinario vincere un trofeo. Tutti daremo il massimo, domani è un passo importante, non lo nego. Affrontiamo un'ottima squadra ma ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Mourinho, 'prossima stagione voglio pensare a qualcosa di più grande' - - TV7Benevento : Calcio: Mourinho, 'non c'è un altro Mkhitaryan, solo squadre top hanno due giocatori per ruolo' -… - sportli26181512 : Mourinho: 'I tifosi giocheranno con noi, combatteremo per la Roma': Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia… - PagineRomaniste : #Mourinho: 'I #Friedkin? Li conosco molto bene ed è facile capire che al di là di essere innamorati dei giocatori e… - TV7Benevento : Calcio: Mourinho, 'vogliamo la finale, domani da squadra andiamo a combattere' - -