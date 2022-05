Amber Heard testimonia per la prima volta contro Johnny Depp: «È orribile rivivere tutto» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Continua il processo tra Amber Heard e Johnny Depp al cospetto della giuria del Fairfax County Circuit Court in Virginia. L’attrice ha testimoniato per la prima volta oggi, 5 maggio. «Sono qui perché il mio ex marito mi ha fatto causa. Non ho parole per descrivere quanto sia orribile», ha dichiarato nella deposizione che dovrebbe durare diversi giorni. «Faccio fatica a trovare le parole per descrivere quanto questo sia doloroso. È orribile per me stare qui per settimane e rivivere tutto». prima della testimonianza è intervenuta anche la psicologa criminale Dawn Hughes che ha raccontato una serie di presunti abusi dell’attore nei confronti della moglie, che sarebbe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Continua il processo traal cospetto della giuria del Fairfax County Circuit Court in Virginia. L’attrice hato per laoggi, 5 maggio. «Sono qui perché il mio ex marito mi ha fatto causa. Non ho parole per descrivere quanto sia», ha dichiarato nella deposizione che dovrebbe durare diversi giorni. «Faccio fatica a trovare le parole per descrivere quanto questo sia doloroso. Èper me stare qui per settimane e».dellanza è intervenuta anche la psicologa criminale Dawn Hughes che ha raccontato una serie di presunti abusi dell’attore nei confronti della moglie, che sarebbe ...

Advertising

zazoomblog : Amber Heard: La prima volta che Johnny Depp mi ha schiaffeggiata mi ha spezzato il cuore - #Amber #Heard: #prima… - ManeskiVic : Amber Heard non si sarebbe mai aspettata che Johnny Depp la facesse effettivamente causa, quindi chiaramente non ha… - tskurusai : Comunque a prescindere da tutto, ringrazio Amber Heard per questa sua testimonianza perché ne sono uscite fuori un… - F0LKWH0RE13 : sto seguendo la live del processo e onestamente amber heard avrebbe dovuto tagliargli il cazzo e non il dito - ddwwbananaH : La relazione tra Johnny Deep e quella svampita sociopatica di Amber Heard era veramente tossica dio santo, Johnny h… -