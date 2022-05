Acqua, rifiuti e gas: è nata la multiutility per i servizi pubblici della Toscana (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si è formalizzata la fusione delle società del cuore della regione. Obiettivo: includere gli altri enti locali e quotarsi in Borsa Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si è formalizzata la fusione delle società del cuoreregione. Obiettivo: includere gli altri enti locali e quotarsi in Borsa

Advertising

cispeltos : RT @consiag: ???La giornata di ieri ha segnato un passo decisivo per la gestione dei servizi pubblici (acqua, rifiuti ed energia) in #Toscan… - consiag : ???La giornata di ieri ha segnato un passo decisivo per la gestione dei servizi pubblici (acqua, rifiuti ed energia)… - alex63roy : RT @stereomatto: Questo è il termovalorizzatore di Brescia, funziona da 24 anni, fornisce energia ed inoltre manda acqua calda alle abitazi… - carlanna35 : RT @stereomatto: Questo è il termovalorizzatore di Brescia, funziona da 24 anni, fornisce energia ed inoltre manda acqua calda alle abitazi… - Fil_the_pain : @Dario250655 @CottarelliCPI Tutti i rifiuti hanno quello che tu chiami 'valore termico'. L'unica parte di rifiuto c… -