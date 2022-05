Qualche nuvola e temperature all’insù

(Di martedì 3 maggio 2022) Martedì 3 maggio: le previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni su Bergamo a cura di Marco Tarantola del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE Il posizionamento dell’anticiclone delle Azzorre sull’Oceano Atlantico al largo della Penisola Iberica favorirà per gran parte della settimana il persistente afflusso di correnti instabili verso l’Italia. Anche sulla Lombardia assisteremo pertanto al continuo alternarsi di momenti soleggiati e fasi instabili, seppur non si intravede, almeno nella prima parte della settimana, l’arrivo di fronti organizzati in grado di portare maltempo diffuso. Le, dopo il rialzo di matedì, non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Martedì 3 maggio 2022 Tempo Previsto: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel ...

