Mariupol | bus con civili evacuati lasciano città

(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) - Hanno lasciato ladi, nel sudest dell'Ucraina, i bus che questa mattina hanno evacuato altriche si trovavano assediati in. Lo ha dichiarato il consigliere del sindaco di, Petro Andriushchenko, affermando che ''in base alle nostre informazioni gli autobus hanno lasciato'' e ''in base all'accordo preliminare porteranno le persone nei villaggi di Mangush e Berdyansk''. Inoltre "ci auguriamo che le migliaia dei nostri cittadini che sono rimasti bloccati sulla strada daa Zaporizhzhia possano arrivare a Zaporizhzhia stasera o domani mattina", ha aggiunto Andriushchenko. Ia cui fa riferimento il consigliere comunale sono quelli assediati ine non quelli nelle ...

L'Ucraina pronta a evacuare i civili dall'acciaieria di Mariupol Il presidente Zelensky dopo l'... (Adnkronos) – Hanno lasciato la città di Mariupol, nel sudest dell'Ucraina, i bus che questa mattina hanno evacuato altri civili che si trovavano assediati in città. Lo ha dichiarato il consigliere ... Mariupol, bambini costretti a bere acqua piovana dalle pozzanghere E la sotto è l'inferno. Racconta alle telecamere della Bbc Natalia Usmanova, appena scesa da un bus all'Epicenter di Zaporizhzhia: ...