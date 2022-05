LIVE – Djokovic-Monfils 0-0 | Masters 1000 Madrid 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Advertising

Eurosport IT

Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della pay tv satellitare. L'incontro non inizierà prima delle 16:00 .- Monfils: il pronosticoparte senza dubbio ...... l'emittente di riferimento detiene i diritti del torneo madrileno e proporrà inoltre un... grande attesa per un- Monfils che promette spettacolo. Tennis - LIVE! Madrid Masters 1000, day 3: diretta, risultati, italiani, notizie in tempo reale TENNIS, MADRID - Martedì privo di azzurro sulla terra rossa di madrid, non per forza privo di stelle: Rublev-Draper, Djokovic-Monfils, Basilashvili-Alcaraz. Aggiornamenti in tempo reale con notizie e ...Live Stream Mutua Madrid Open ... Another key matchup to look forward to today is Serbia's Novak Djokovic. He will take on France's Gael Monfils. These two have played 17 times and Djokovic has come ...