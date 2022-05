Justin Bieber bandito dalla Ferrari e inserito nella blacklist: cos’è successo (Di martedì 3 maggio 2022) Justin Bieber bandito dalla Ferrari per aver violato il codice etico. La popolarissima casa di Maranello avrebbe inserito la popstar nella blacklist e con questa decisione la voce di Honest non potrà più acquistare una vettura del Cavallino Rampante. cos’è successo? Justin Bieber bandito dalla Ferrari Il marchio italiano ha un codice etico che deve essere rispettato religiosamente, e la popstar lo avrebbe violato. Secondo le prime indiscrezioni, la casa di Maranello avrebbe bandito Justin Bieber con il divieto di acquistare nuove vetture marchiate con il Cavallino Rampante in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 maggio 2022)per aver violato il codice etico. La popolarissima casa di Maranello avrebbela popstare con questa decisione la voce di Honest non potrà più acquistare una vettura del Cavallino Rampante.Il marchio italiano ha un codice etico che deve essere rispettato religiosamente, e la popstar lo avrebbe violato. Secondo le prime indiscrezioni, la casa di Maranello avrebbecon il divieto di acquistare nuove vetture marchiate con il Cavallino Rampante in ...

Advertising

robertoanversa : Anche lui nella black list? Ma saremo liberi di dipingere le nostre auto come vogliamo? e che cazzo. Justin Bieber… - marchesinimomy : - zazoomblog : Vergogna per Justin Bieber messo al bando dalla Ferrari: i motivi - #Vergogna #Justin #Bieber #messo - DelMoroMassimo1 : RT @LaStampa: Justin Bieber bandito dalla Ferrari: non potrà più comprarne. Tutte le star nella black list della casa di Maranello https://… - LaStampa : Justin Bieber bandito dalla Ferrari: non potrà più comprarne. Tutte le star nella black list della casa di Maranello -