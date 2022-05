Igiene delle mani, un box pedagogico al Garibaldi di Catania (Di martedì 3 maggio 2022) Catania (ITALPRESS) – Lo slogan dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Internazionale sull’Igiene delle mani quest’anno è “Uniti per la sicurezza, lava le mani”. Il focus della Campagna che ricorre il 5 maggio è incentrato sul riconoscimento del ruolo che operatori sanitari e utenti (pazienti, parenti di questi ultimi, caregiver e stakeholder a vario titolo coinvolti nell’erogazione delle cure) hanno nel migliorare il clima, la cultura della sicurezza attraverso l’Igiene delle mani.L’OMS, ribadisce quanto sia importante il “clima o cultura della qualità e della sicurezza” per una struttura sanitaria. Dare valore all’Igiene delle mani e alla prevenzione e al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022)(ITALPRESS) – Lo slogan dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Internazionale sull’quest’anno è “Uniti per la sicurezza, lava le”. Il focus della Campagna che ricorre il 5 maggio è incentrato sul riconoscimento del ruolo che operatori sanitari e utenti (pazienti, parenti di questi ultimi, caregiver e stakeholder a vario titolo coinvolti nell’erogazionecure) hanno nel migliorare il clima, la cultura della sicurezza attraverso l’.L’OMS, ribadisce quanto sia importante il “clima o cultura della qualità e della sicurezza” per una struttura sanitaria. Dare valore all’e alla prevenzione e al ...

