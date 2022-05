(Di martedì 3 maggio 2022) Si sta cercando di far luce sulle dinamiche che hanno portato alla tragedia a Gesualdo, al momento non si esclude nulla

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Giallo ad Altavilla cadavere in un'abitazione - mattinodinapoli : Giallo ad Altavilla cadavere in un'abitazione -

ilGiornale.it

... sia ancora alla notizia secondo la quale gli animali casertani abbattuti sarebbero tutti macellati presso lo stabilimento Cremonini in provincia di" ha chiesto che si faccia luce "su una ...Il giovane si trova ricoverato all'ospedale Moscati die lotta tra la vita e la morte . Ignote al momento le cause della tragedia: si pensa ad un incidente, ma non si può escludere la pista ... Giallo ad Avellino, sedicenne grave per un colpo di pistola Un ragazzo di 16 anni di Gesualdo, in provincia di Avellino, è stato trovato riverso a terra con una ferita da arma da fuoco sulla tempia. Le indagini stanno cercando di ricostruire l'episodio che ha ...sia ancora alla notizia secondo la quale gli animali casertani abbattuti sarebbero tutti macellati presso lo stabilimento Cremonini in provincia di Avellino” ha chiesto che si faccia luce “su una ...