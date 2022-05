Draghi: con l'energia un "problema sistemico. L'Ue prenda decisioni forti" (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - "I Governi hanno reagito con forza per tutelare imprese e famiglie, soprattutto quelle più deboli. L'Italia, da sola, ha speso circa 30 miliardi di euro quest'anno". Lo ha ricordato il premier Mario Draghi nel suo intervento al parlamento Ue. "La gestione emergenziale di questi rincari ha molti limiti, primo fra tutti la sostenibilità per il bilancio pubblico. Il problema è sistemico e va risolto con soluzioni strutturali, che spezzino il legame tra il prezzo del gas e quello dell'elettricità. Il problema del costo dell'energia sarà al centro del prossimo Consiglio Europeo. C'è bisogno di decisioni forti e immediate, a vantaggio di tutti i cittadini europei", ha detto il premier. "Sin dall'inizio della crisi - ha continuato Draghi - l'Italia ha ... Leggi su agi (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - "I Governi hanno reagito con forza per tutelare imprese e famiglie, soprattutto quelle più deboli. L'Italia, da sola, ha speso circa 30 miliardi di euro quest'anno". Lo ha ricordato il premier Marionel suo intervento al parlamento Ue. "La gestione emergenziale di questi rincari ha molti limiti, primo fra tutti la sostenibilità per il bilancio pubblico. Ile va risolto con soluzioni strutturali, che spezzino il legame tra il prezzo del gas e quello dell'elettricità. Ildel costo dell'sarà al centro del prossimo Consiglio Europeo. C'è bisogno die immediate, a vantaggio di tutti i cittadini europei", ha detto il premier. "Sin dall'inizio della crisi - ha continuato- l'Italia ha ...

Advertising

sebmes : Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perch… - CarloCalenda : Mettetela come volete ma Draghi è un grande italiano con una straordinaria auctoritas. Dovremmo essergli tutti grat… - Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - AnnaZac : RT @CarloCalenda: Mettetela come volete ma Draghi è un grande italiano con una straordinaria auctoritas. Dovremmo essergli tutti grati per… - GuadagnoRaffae2 : RT @CarloCalenda: Mettetela come volete ma Draghi è un grande italiano con una straordinaria auctoritas. Dovremmo essergli tutti grati per… -