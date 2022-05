Campari | ricavi trimestre 534 | 8 milioni | utile +65 | 1%

(Di martedì 3 maggio 2022)ha chiuso il 1/odell'anno con vendite in crescita del 34,4% a 534,8di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato un margine operativo lordo rettificato in rialzo ...

Agenzia ANSA

Campari ha chiuso il primo trimestre 2022 dell'anno con vendite in crescita del 34,4% a 534,8 milioni di euro. La nota della società evidenzia anche un margine operativo lordo rettificato in rialzo.