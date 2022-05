Bake Off Italia cambia tutto, l’amaro addio colpisce i fan: ecco chi sarà sostituito (Di martedì 3 maggio 2022) Bake Off Italia sta già riscaldando i motori per la nuova edizione con alla guida come sempre Benedetta Parodi, tra le novità anche la presenza di un nuovo giudice: ecco chi è. Da pochissimo tempo si è conclusa l’edizione del 2022 dello show dedicato alla cucina condotto da Benedetta Parodi e in onda su Real Time che da tanti anni continua a riscuotere un grande successo sotto ogni punto di vista e già si iniziano a riscaldare i motori per quella che ormai da tempo è la confermatissima nuova stagione che il grande pubblico non vede l’ora di seguire con la stessa passione della precedente. screen tvPartiamo subito con il dire che la data di messa in onda non è stata ancora resa ufficiale ma la cosa certa è che la cucina di Real Time aprirà i battenti solo dopo l’estate con il via della nuova stagione tv. A rendere ... Leggi su chenews (Di martedì 3 maggio 2022)Offsta già riscaldando i motori per la nuova edizione con alla guida come sempre Benedetta Parodi, tra le novità anche la presenza di un nuovo giudice:chi è. Da pochissimo tempo si è conclusa l’edizione del 2022 dello show dedicato alla cucina condotto da Benedetta Parodi e in onda su Real Time che da tanti anni continua a riscuotere un grande successo sotto ogni punto di vista e già si iniziano a riscaldare i motori per quella che ormai da tempo è la confermatissima nuova stagione che il grande pubblico non vede l’ora di seguire con la stessa passione della precedente. screen tvPartiamo subito con il dire che la data di messa in onda non è stata ancora resa ufficiale ma la cosa certa è che la cucina di Real Time aprirà i battenti solo dopo l’estate con il via della nuova stagione tv. A rendere ...

Advertising

Dominique_Bxl : RT @Loran23Loran: Si sta preparando per la prossima stagione di Bake Off? ?? - MandronePeppe : RT @TV_Italiana: A #BakeOffItalia 2022 arriva un nuovo terzo giudice: è Tommaso Foglia, sostituirà nel ruolo la 'lady di ferro' Clelia D'On… - EnfantProdige : RT @TV_Italiana: A #BakeOffItalia 2022 arriva un nuovo terzo giudice: è Tommaso Foglia, sostituirà nel ruolo la 'lady di ferro' Clelia D'On… - TV_Italiana : A #BakeOffItalia 2022 arriva un nuovo terzo giudice: è Tommaso Foglia, sostituirà nel ruolo la 'lady di ferro' Clel… - bakeoffitalia : Tommaso Foglia, un volto nuovo a 'Bake Off' | TV Sorrisi e Canzoni -