Amalfi | tutto pronto per il concerto di Eugenio Bennato

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Sa) – “Qualcuno sulla terra” è l’ultimo lavoro discografico di, in cui il cantautore prosegue la propria ricerca nella tradizione della canzone popolare, in una sorta di viaggio spirituale attraverso sette corali inedite, in un viaggio attraverso i sette giorni della Creazione del mondo. Sarà undal fortissimo impatto emozionale, quello in cartellone sabato 7 maggio 2022 alle ore 20:30, reso ancora più suggestivo dagli spazi dell’Antico Arsenale di. Il cantautore partenopeo dirigerà l’ensemble vocale de “Le Voci del Sud” (composta da Letizia D’Angelo – soprano, Daniela Dentato – mezzosoprano, Laura Cuomo – contralto, Francesco Luongo – tenore, Angelo Plaitano – baritono, Edoardo Cartolano – basso, Ezio Lambiase – chitarra ...

«Uno spettacolo tutto in acustico – spiega l'assessore alla Cultura, Enza Cobalto – Un'opera dal fortissimo impatto emozionale, reso ancora più suggestivo dagli spazi dell'Antico Arsenale di Amalfi, aperta al pubblico fino al prossimo 10 maggio.