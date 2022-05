UEFA - Squadre e Nazionali russe escluse da tutte le competizioni europee nella prossima stagione

(Di lunedì 2 maggio 2022)- Lee lesono statedaleA seguito della decisione del 28 febbraio 2022 di sospendere fino a nuovo avvisolee i club russi dalle, oggi il Comitato Esecutivoha preso una serie di decisioni relative alle prossime, per garantirne il regolare svolgimento in un ambiente sicuro e protetto per tutti gli interessati. Il Comitato Esecutivoha deciso quanto segue:Nations League 2022/23La Russia non parteciperà al Gruppo 2 ...

juventusfc : Juve ?? Fiorentina ?? Finale di Coppa UEFA Prima finale internazionale tra due squadre italiane ???? ?? De Agostini… - SkySport : ULTIM'ORA UEFA ESCLUSE SQUADRE RUSSE DA COMPETIZIONI 2022/23 #SkySport #Uefa - er_pasca : RT @juventusfc: Juve ?? Fiorentina ?? Finale di Coppa UEFA Prima finale internazionale tra due squadre italiane ???? ?? De Agostini #GoalOfThe… - sportli26181512 : La Uefa esclude tutte le squadre russe dalle competizioni internazionali del 2022/2023: Con un comunicato ufficiale… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: L'Uefa esclude le squadre russe dalle coppe europee #uefa #russia #ucraina #iltempoquotidiano -

Nessuna concessione alla Russia, relegata sempre più ai margini del calcio europeo. Il Comitato Esecutivo dell', infatti, ha deciso che lerusse non potranno prendere parte alle competizioni per club nella stagione 2022 - 23. Le liste di accesso, sia in campo maschile che femminile, sono state ...L'ha escluso ledi club russe dalla Champions League e dalle altre coppe europee per la stagione 2022 - 2023 e la nazionale femminile russa da Euro 2022. Il provvedimento legato all'...Di conseguenza, il Gruppo C continuerà come un gruppo di cinque squadre. Il Comitato Esecutivo Uefa ha dichiarato anche non ammissibile l’offerta presentata dalla Football Union of Russia (Fur) per ...La Uefa ci va giù dura con la Russia e decide per la sospensione di tutte le squadre di calcio russe, nazionali e club, dalle proprie competizioni per motivi di sicurezza. Uefa, arriva l'esclusione ...