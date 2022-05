(Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica () nella riunione di oggi hato di 4l’attuale direttore dell’Aise Giove confermato per altri dueMario. L'articolo proviene da Italia Sera.

Armarosono : *FLASH -SERVIZI: CISR PROROGA DI 4 ANNI CARAVELLI ALL'AISE E DI 2 ANNI PARENTE ALL'AISI*- (Adnkronos) - lifestyleblogit : Servizi, Cisr proroga di 4 anni Caravelli all'Aise e di 2 anni Parente all'Aisi - - GabrieleCarrer : SERVIZI: CISR PROROGA DI 4 ANNI CARAVELLI ALL'AISE E DI 2 ANNI PARENTE ALL'AISI = Roma, 2 mag. (Adnkronos) - TV7Benevento : Servizi: Cisr proroga di 4 anni Caravelli all'Aise e di 2 anni Parente all'Aisi - - fisco24_info : Servizi, Cisr proroga di 4 anni Caravelli all'Aise e di 2 anni Parente all'Aisi: (Adnkronos) - Nella riunione odier… -

Il Tempo

... il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica () nella riunione di oggi ha prorogato di 4 anni l'attuale direttore dell'Aise Giovanni Caravelli e confermato per altri due anni ...Roma, 2 mag. " A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica () nella riunione di oggi ha prorogato di 4 anni l'attuale direttore dell'Aise Giovanni Caravelli e confermato per altri due anni Mario Parente all'Aisi. Servizi: Cisr proroga di 4 anni Caravelli all'Aise e di 2 anni Parente all'Aisi Ne fanno parte, oltre alla Cisl Campania ed alla federazione della funzione pubblica ... che rappresenta il centro di riferimento per l’accesso a tutti i servizi e che dovrà inglobare gli attuali ...(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) nella riunione di oggi ha prorogato di 4 anni l’attuale ...