Met Gala, 13 curiosità sugli abiti della notte più glam di New York (Di lunedì 2 maggio 2022) C'è chi ha reso il proprio vestito tecnologico come Karolina Kurkova, chi invece ha cercato un effetto wow come Lady Gaga e chi, come Kim Kardashian, non ha vissuto poi così bene la serata. Ecco le curiosità sui vestiti sfoggiati durante l'evento al Metropolitan Museum of Art Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 maggio 2022) C'è chi ha reso il proprio vestito tecnologico come Karolina Kurkova, chi invece ha cercato un effetto wow come Lady Gaga e chi, come Kim Kardashian, non ha vissuto poi così bene la serata. Ecco lesui vestiti sfoggiati durante l'evento al Metropolitan Museum of Art

sweetgretalh : dai almeno c'è il met gala sta notte #MetGala - debbyyy03 : RT @_longHairHarryy: Chissà come mai è uscita questa unseen proprio la sera prima del met gala STYLES SE IL TUO CULO NON È SU QUEL TAPPETO… - defencelexxanna : RT @mandyinzland: Fedez impara i nomi di tutti i VIP presenti al MET gala sennò facciamo la stessa figuraccia che abbiamo fatto con Niall H… - eLpoepetaH : Stasera prima data di sangiovanni e stanotte met gala uniche gioie di oggi - graxlightsup : mi spiegate perché questa foto non è mai uscita prima di ieri e oggi sta il met e gala..... -