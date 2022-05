Jorginho alla Juventus? Tutto pronto per uno scambio folle: i tifosi sognano (Di lunedì 2 maggio 2022) Jorginho sembra essere il profilo ideale per il centrocampo della Juventus; ecco come la società sta pensando di arrivare al giocatore. Un mercato da assoluta protagonista; la Juventus ha intenzione di compiere una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva. Non solo il sostituto di Dybala ma anche il centrale difensivo, un terzino sinistro e almeno un centrocampista di livello (si proverà, grazie anche alle cessioni, a portarne due alla corte di Allegri). Obiettivi sì complicati ma fondamentali per tornare a dominare il calcio italiano ed essere assoluti protagonisti a livello internazionale dove, negli ultimi anni, sono state diverse le delusioni. LaPresseIl reparto su cui intervenire con maggiore forza sembra essere il centrocampo che, tra infortuni e prestazioni sotto tono di alcuni singoli, non ha ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 maggio 2022)sembra essere il profilo ideale per il centrocampo della; ecco come la società sta pensando di arrivare al giocatore. Un mercato da assoluta protagonista; laha intenzione di compiere una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva. Non solo il sostituto di Dybala ma anche il centrale difensivo, un terzino sinistro e almeno un centrocampista di livello (si proverà, grazie anche alle cessioni, a portarne duecorte di Allegri). Obiettivi sì complicati ma fondamentali per tornare a dominare il calcio italiano ed essere assoluti protagonisti a livello internazionale dove, negli ultimi anni, sono state diverse le delusioni. LaPresseIl reparto su cui intervenire con maggiore forza sembra essere il centrocampo che, tra infortuni e prestazioni sotto tono di alcuni singoli, non ha ...

William25974572 : @KSport24 Alla fine arriva jorginho.... E nessun altro... - Massimo00777 : @StanisLaRochele @Campanelli11 Purtroppo per questo credo che de Jong abbia altre priorità rispetto alla Juventus e… - AlogarFF : @apache_diez Chi arriverà non lo so, ma personalmente SMS è davanti a tutti. Poi non so se Allegri dia priorità a u… - TonsiMichele : @UmbertoF97 Mediani: Miretti e Fagioli vanno fatti rientrare alla base, con un titolare davanti a fargli da chiocci… - Giorgio___22 : @F1N1no Alla Juventus serve uno che sappia segnare ed un regista... Preferirei un Jorginho low cost e Milinkovic-Sa… -