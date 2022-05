C’è un lago fossile di 800 mila anni fa da visitare a Sovere (Di lunedì 2 maggio 2022) È il «Parco dei Laghi Fossili», nome decisamente evocativo e luogo dove nel 2001 venne trovato il Cervus Acoronatus oggi esposto al Museo di Scienze Naturali di Bergamo. Sabato 7 maggio la visita guidata di quella che è una meravigliosa fonte di informazioni sulla vita della Terra e delle nostre zone Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 2 maggio 2022) È il «Parco dei Laghi Fossili», nome decisamente evocativo e luogo dove nel 2001 venne trovato il Cervus Acoronatus oggi esposto al Museo di Scienze Naturali di Bergamo. Sabato 7 maggio la visita guidata di quella che è una meravigliosa fonte di informazioni sulla vita della Terra e delle nostre zone

ALaSalida : @arialuce1 Un vero privilegio. La tua città è meravigliosa! Sai? In 1519 quando gli spagnoli hanno visto per prima… - MENUETTOit : #Food e #Music: C'è un lago fossile di 800 mila anni fa da visitare a Sovere - ilmamilio : E la comitiva di cinesi si perse sul costone del lago. Ore di ricerche per salvarli - 13CorneliaSt : Stavo parlando con uno ed è saltato fuori dove sono nata e lui “ah dove c’è stato il delitto?” Volevo dire dove sta… - st_75 : RT @StefanoCalleVA: @dottorbarbieri Fatto un giro sul Lago Maggiore, sponda Lombarda, un sacco di gente ancora con la mascherina ... Non c'… -