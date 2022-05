Belen Rodriguez e Stefano De Martino, weekend romantico a Napoli: loro non pubblicano niente, ma spunta una foto (Di lunedì 2 maggio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più affiatati. La coppia, che non ha mai parlato ufficialmente del ritorno di fiamma, è stata avvistata insieme a Napoli, dove ha trascorso un weekend romantico senza Santiago, loro figlio, e Luna Marì, la bambina avuta dalla showgirl insieme ad Antonino Spinalbese. Se dai loro profili social non è apparsa nessuna foto insieme, a pizzicarli è stato l’account del locale dove i due hanno pranzato il 1° maggio, il Ristorante Rosiello. Stando alle stories, la Rodriguez e De Martino si sono goduti il bel panorama del posto e non si sono sottratti ai selfie di rito con il personale. Dal profilo del ristorante, apprendiamo che la coppia era in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022)Desempre più affiatati. La coppia, che non ha mai parlato ufficialmente del ritorno di fiamma, è stata avvistata insieme a, dove ha trascorso unsenza Santiago,figlio, e Luna Marì, la bambina avuta dalla showgirl insieme ad Antonino Spinalbese. Se daiprofili social non è apparsa nessunainsieme, a pizzicarli è stato l’account del locale dove i due hanno pranzato il 1° maggio, il Ristorante Rosiello. Stando alle stories, lae Desi sono goduti il bel panorama del posto e non si sono sottratti ai selfie di rito con il personale. Dal profilo del ristorante, apprendiamo che la coppia era in ...

PierluigiLardo : @masolinismo È come dire che uno è stato con Belen rodriguez ma anche con la dentona di un giorno in pretura. Ronal… - QuotidianPost : Belen Rodriguez e Stefano de Martino gita romantica a Napoli: amore in vista! FOTO - GossipItalia3 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il fine settimana assieme: nuove indiscrezioni sulla coppia #gossipitalianews - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Romantico weekend del #1maggio a Napoli per Belen Rodriguez e Stefano De Martino - Biagio_Effe : @Rosa_Teta_ 'Sapete cos'hanno in comune la BJuve e Belen Rodriguez? Hanno entrambe un gran bel culo'. -