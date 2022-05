Ultime Notizie Roma del 01-05-2022 ore 20:10 (Di domenica 1 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento informazione Buonasera dalla redazione nuovamente di After in apertura non si ferma la guerra in Ucraina giunta ormai al giorno numero 67 così come non si fermano gli attacchi dei missili russi che ieri hanno distrutto una pista dell’aeroporto di Odetta nuove immagini satellitari mostra l’edificio in macerie nel complesso dell’acciaieria di Mario Google Dov’è un primo gruppo di una ventina di Civili tra cui donne e bambini sono riuscita fuori mentre centinaia di soldati altri civili vengono bloccati al suo interno il sindaco denuncia su telegram nell’arco di 2 anni i nazisti uccise da circa 10000 civile a mariupol gli occupanti in ultimi annunci di 20.000 in 2 mesi oltre 40.000 persone sono state trasferite con la forza a preoccupare Però è anche la relazione dello spazio aereo svedese da parte ... Leggi su romadailynews (Di domenica 1 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento informazione Buonasera dalla redazione nuovamente di After in apertura non si ferma la guerra in Ucraina giunta ormai al giorno numero 67 così come non si fermano gli attacchi dei missili russi che ieri hanno distrutto una pista dell’aeroporto di Odetta nuove immagini satellitari mostra l’edificio in macerie nel complesso dell’acciaieria di Mario Google Dov’è un primo gruppo di una ventina di Civili tra cui donne e bambini sono riuscita fuori mentre centinaia di soldati altri civili vengono bloccati al suo interno il sindaco denuncia su telegram nell’arco di 2 anni i nazisti uccise da circa 10000 civile a mariupol gli occupanti in ultimi annunci di 20.000 in 2 mesi oltre 40.000 persone sono state trasferite con la forza a preoccupare Però è anche la relazione dello spazio aereo svedese da parte ...

