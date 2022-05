Roma, non comunica i nomi degli ospiti in Polizia: “chiuso” un albergo (Di domenica 1 maggio 2022) Roma – Continuano assiduamente i controlli interforze predisposti dalla Questura di Roma, sulla base delle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida. Nella nottata appena trascorsa a San Lorenzo le verifiche hanno riguardato principalmente la regolarità dell’attività degli esercizi commerciali, l’osservanza dell’ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei minimarket, il rispetto della quiete pubblica e soprattutto il divieto di somministrazione di alcolici ai minori. I servizi straordinari messi in atto dagli agenti del commissariato San Lorenzo, unitamente al personale della sezione operativa dell’Ufficio di Gabinetto, all’U.P.G.S.P., al Reparto Mobile, ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti della Polizia ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 1 maggio 2022)– Continuano assiduamente i controlli interforze predisposti dalla Questura di, sulla base delle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida. Nella nottata appena trascorsa a San Lorenzo le verifiche hanno riguardato principalmente la regolarità dell’attivitàesercizi commerciali, l’osservanza dell’ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei minimarket, il rispetto della quiete pubblica e soprattutto il divieto di somministrazione di alcolici ai minori. I servizi straordinari messi in atto dagli agenti del commissariato San Lorenzo, unitamente al personale della sezione operativa dell’Ufficio di Gabinetto, all’U.P.G.S.P., al Reparto Mobile, ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti della...

