Highlights e gol Udinese-Inter 1-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

sportli26181512 : West Ham-Arsenal 1-2: video, gol e highlights: Preziosa vittoria dell'Arsenal in Premier League nella corsa per i p… - yankees883 : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | Il gol di #Sabiri e il rigore parato da #Audero portano la @sampdoria a vincere il Derby della Lanterna! ?? #SampG… - NewsTuttoC : Lecco-Pro Patria 0-2, gol e highlights della partita - StadioSport : Video Gol-Highlights Juventus-Venezia 2-1: sintesi 01-05-2022: Video gol-highglights Juventus-Venezia 2-1: vincono… - a7_ferrando : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | Il gol di #Sabiri e il rigore parato da #Audero portano la @sampdoria a vincere il Derby della Lanterna! ?? #SampG… -

Glie idi Foggia - Turris , match valevole per il primo turno dei Playoff del campionato italiano di Serie C 2021/2022 , in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite ...Gara molto intensa a Gubbio tra Gubbio e Lucchese che termina con una vittoria casalinga per 1 - 0. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che l'hanno vinta con ...A siglare la vittoria, il gran gol da fuori area di Ladinetti al 41’esimo e il raddoppio di Travaglini nei minuti finali del match.La cronaca con gli highlights dalla Dacia Arena L’Inter scende in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese con l’obbligo della vittoria per restare a -2 dal Milan che si è imposto sulla Fiorentina con ...