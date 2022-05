Concertone del Primo Maggio | Fedez lancia una frecciatina alla Rai

(Di domenica 1 maggio 2022) Lo scorso annosi era reso protagonista di una diatriba con la Rai in seguitosua performance sul palco deldelche aveva fatto discutere molto i piani alti della rete televisiva di Stato. Quest’anno il rapper non è stato chiamato tra i cantanti che si sono esibiti sul palco … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

mengonimarco : La prima volta sul palco del Primo Maggio #concertone #1M2022 - RaiRadio2 : La piazza di San Giovanni a Roma torna ad essere piena di... musica!?? State seguendo il #Concertone del… - fanpage : Marco Mengoni si è appena esibito sul palco del #Concertone #1maggio - SoniaBre3 : RT @mengonimarco: La prima volta sul palco del Primo Maggio #concertone #1M2022 - LaSciuraSara : Abbraccio con tutto l'amore del mondo #marinarey che davvero mi manca??eravamo vicine di casa,ma l'abbraccio più sti… -

Il cartelloneConcertoPrimo Maggio 2022 prevede le esibizioni di Marco Mengoni, Go_A (dall'... Mille e Mira, le finaliste di 1MNext, il concorso per emergenti legato al. Segui ...Il cartelloneConcertoPrimo Maggio 2022 prevede le esibizioni di Marco Mengoni, Go_A (dall'... Mille e Mira, le finaliste di 1MNext, il concorso per emergenti legato al. Segui ...Dopo due anni, il Concerto del Primo maggio è tornato a riempire di musica Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. (TvDaily) Un anno dopo le accuse di censura alla Rai, Fedez ha riacceso le polemiche ...Si sfoga Bugo dopo che sui social qualcuno ha ipotizzato che avesse indossato una maglia con i colori della bandiera della Russia, durante il suo pomeriggio alla conduzione del Concertone del Primo ...