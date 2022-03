Ucraina: lo scrittore Andrukhovych, ‘basta parlare russo, la lingua è un'arma' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “La situazione qui è stata difficile il primo giorno della guerra, il 24 febbraio, quando il nostro aeroporto è stato bersaglio di missili russi. Ma ora, a differenza del resto del Paese, c'è una relativa calma, dalle nostre parti. Porto il mio cane a passeggio nel parco. Abbiamo molti profughi: dall'Est, dal Nord e dal Sud dell'Ucraina. Ma siamo ben organizzati. Riusciamo ad aiutarli”. Lo dice a Repubblica, dal suo studio di Ivano Frankivsk, lo scrittore ucraino Yuri Andrukhovych, in un'intervista nella quale cerca di definire il concetto di identità nazionale in un Paese dove si parla anche il russo: “Prima di tutto è la disponibilità a difendere il Paese – afferma - Oggi tutta la società combatte contro l'invasore. La solidarietà fra le varie regioni è forte ed è molto visibile. E non ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “La situazione qui è stata difficile il primo giorno della guerra, il 24 febbraio, quando il nostro aeroporto è stato bersaglio di missili russi. Ma ora, a differenza del resto del Paese, c'è una relativa calma, dalle nostre parti. Porto il mio cane a passeggio nel parco. Abbiamo molti profughi: dall'Est, dal Nord e dal Sud dell'. Ma siamo ben organizzati. Riusciamo ad aiutarli”. Lo dice a Repubblica, dal suo studio di Ivano Frankivsk, loucraino Yuri, in un'intervista nella quale cerca di definire il concetto di identità nazionale in un Paese dove si parla anche il: “Prima di tutto è la disponibilità a difendere il Paese – afferma - Oggi tutta la società combatte contro l'invasore. La solidarietà fra le varie regioni è forte ed è molto visibile. E non ha ...

