Ucraina, le notizie di oggi. Aspettando i colloqui si intensifica l'offensiva russa (Di mercoledì 2 marzo 2022) oggi si dovrebbe tenere il secondo round di colloqui tra delegazioni russe e ucraine in Bielorussia. C'è tuttavia scetticismo e non si sa se il vertice si terrà davvero. Anche perché nella notte si è intensificata l'offensiva di Putin e a farne le spese sono anche i civili. Il ministro della difesa russo ha annunciato che l'esercito di Mosca ha preso la città di Kherson, nel sud dell'Ucraina, dove le truppe russe sembrano avanzare di più. Kherson è la città più grande ad essere stata catturata finora e potrebbe essere la testa di ponte per un attacco su Odessa. Ci sono stati altri bombardamenti anche su Mariupol, città strategica che permetterebbe a Putin di unire le truppe dei territori separatisti del Donbas con quelle in Crimea e dove si accumulano anche i rancori di otto anni di guerra precedenti.

