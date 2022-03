Ucraina | Fontana | Piano per accogliere 100mila profughi in Lombardia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Fontana

Napoli, riapre il Covid residence per ospitare profughi dall': ogni bene restituito è un grande successo Lombardia, Porsche confiscata donata all'Areu per il trasporto urgente di ...... è riuscita a incassare l'impegno del governatore Attilioperché siano organizzati 'corridoi umanitari' per far uscire i bimbi malati di tumore che la onlus cura in. Ma dall'altro ...Il piano prevede una suddivisione a livello regionale .Già messi a disposizione gli ex Covid hotel, mentre si stanno valutando gli edifici di ...La Lombardia sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 100mila profughi che potrebbero arrivare nei prossimi giorni dall'Ucraina. Lo annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, spie ...