The Boys Presents: Diabolical, una serie animata da non perdere (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'universo di The Boys si amplia ancora di più, anzi, esplode, in linea con le caratteristiche della serie di Eric Kripke basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Già, perché mentre i fan aspettano la terza stagione – attesa per l'estate, e dalle anticipazioni ancora più spinta (in tutti i sensi) che mai – e lo spin-off prequel, incentrato sui Super da giovanissimi che frequentano il college esclusivo per giovani supereroi della Vaught International, intanto arriva The Boys Presents: Diabolical. Si tratta di un'altra serie targata Amazon, per la precisione una serie antologica, pensata per approfondire le storie dei personaggi della serie madre. Anche se questo basta e avanza per accendere la curiosità dei fan, The ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'universo di Thesi amplia ancora di più, anzi, esplode, in linea con le caratteristiche delladi Eric Kripke basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Già, perché mentre i fan aspettano la terza stagione – attesa per l'estate, e dalle anticipazioni ancora più spinta (in tutti i sensi) che mai – e lo spin-off prequel, incentrato sui Super da giovanissimi che frequentano il college esclusivo per giovani supereroi della Vaught International, intanto arriva The. Si tratta di un'altratargata Amazon, per la precisione unaantologica, pensata per approfondire le storie dei personaggi dellamadre. Anche se questo basta e avanza per accendere la curiosità dei fan, The ...

