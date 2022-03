Terna, concluso il monitoraggio di 1690 km di rete elettrica in Campania (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Terna ha concluso le attività di monitoraggio della rete elettrica aerea in Campania. In soli nove giorni sono stati ispezionati circa 1.690 km di linee elettriche, per un totale di 107 elettrodotti a 70, 150, 220 e 380 kV. Le attività, coordinate dalla struttura Asset Management della società che gestisce la rete elettrica nazionale, sono state eseguite dalle squadre operative del Dipartimento Sud che hanno utilizzato l’elicottero Ecureil AS350 di proprietà del Gruppo. I tecnici di Terna hanno effettuato un’analisi completa della rete regionale delle cinque province campane, verificando l’eventuale presenza di anomalie su conduttori e sostegni, al fine di garantire la piena ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –hale attività didellaaerea in. In soli nove giorni sono stati ispezionati circa 1.690 km di linee elettriche, per un totale di 107 elettrodotti a 70, 150, 220 e 380 kV. Le attività, coordinate dalla struttura Asset Management della società che gestisce lanazionale, sono state eseguite dalle squadre operative del Dipartimento Sud che hanno utilizzato l’elicottero Ecureil AS350 di proprietà del Gruppo. I tecnici dihanno effettuato un’analisi completa dellaregionale delle cinque province campane, verificando l’eventuale presenza di anomalie su conduttori e sostegni, al fine di garantire la piena ...

