Pavlyuchenkova alla CNN | ' Dobbiamo prendere posizione contro la guerra'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) "Ho paura e sono confusa. In gioco c'è il nostro futuro". La russa Anastasiaha confermatoCNN, come sottolineato su Twitter dgiornalista svizzera Svenja Mastroberardino, la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pavlyuchenkova alla

"Ho paura, per quanto mi riguarda posso solo parlarne e spero che tanti altri tennisti prendano posizione su questa storia" ha dettoCNN. "Non sono un politico, ma solo una donna ...Stopviolenza, stopguerra". Il messaggio dinon è isolato fra i giocatori russi. Domenica Daniil Medvedev, a poche ore dall'incoronazione ufficiale come primo numero 1 del ...'Ho paura e sono confusa. In gioco c'è il nostro futuro'. La russa Anastasia Pavlyuchenkova ha confermato alla CNN, come sottolineato su ...Tennis | Extra, Featured | Già qualche giorno fa Anastasia Pavlyuchenkova, tennista russa attualmente numero 14 del mondo, si era espressa con un lungo messaggio sul proprio profilo ...