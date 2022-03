Mimosa Martini, ex volto del Tg5, attacca Giletti: “E io sono senza lavoro, ve li meritate questi” (Di mercoledì 2 marzo 2022) La bordata contro il conduttore di “Non è l’Arena” arriva da Twitter Per 30 anni è stata inviata di politica Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 2 marzo 2022) La bordata contro il conduttore di “Non è l’Arena” arriva da Twitter Per 30 anni è stata inviata di politica Perizona Magazine.

Advertising

ParliamoDiNews : `e io sono senza lavoro. però ve li meritate questi...`–mimosa martini vs giletti per un servizio di - Media e Tv… - _DAGOSPIA_ : 'E IO SONO SENZA LAVORO. PERÒ VE LI MERITATE QUESTI...'–MIMOSA MARTINI VS GILETTI PER UN SERVIZIO DI… - nobiletti : RT @MatteoPrevitera: @mimosaosa Fosse per me Giletti dovrebbe trovarsi un lavoro e Mimosa Martini sarebbe a capo di un settore informativo… - nobiletti : RT @dPiovan: Mimosa Martini senza lavoro?! Ma lo avete visto il suo @TEDxRovigo ? Via tutti su youtube a guardarlo! #RidateciMimosa! - nobiletti : RT @jommas82: Come fa una giornalista brava come Mimosa Martini a non trovare lavoro, una delle tante assurdità di questo strano paese. -