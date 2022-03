Liverpool-Norwich stasera in tv? Orario e diretta streaming Fa Cup 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’e le indicazioni per vedere in, valida per gli ottavi di finale di Fa Cup. Dopo aver vinto la Carabao Cup, altro impegno di coppa ravvicinato per ildi Klopp, intenzionato a non mollare nessun obiettivo: occhio però a non sottovalutare la formazione ospite, ultima in Premier League e il cui ultimo successo risale al 5 febbraio proprio in una trasferta di Fa Cup, contro il Wolverhampton. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:15 di mercoledì 2 marzo, con la partita che sarà visibile insu Dazn. SportFace.