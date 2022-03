Jessica Selassiè in lacrime racconta la sua vita, ma per Lulù è una strategia: “Vuole arrivare fino in fondo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) La finalissima del Grande Fratello Vip è più vicina di quanto si possa pensare. Nella casa più spiata d’Italia il tempo delle alleanze è ormai terminato per lasciare spazio a strategie per raggiungere l’ultima puntata. Questo è quello che pensa anche Lulù Selassié che non sembra più molto complice e alleata della sorella Jessica, anzi: tra le due principesse in questi giorni la tensione si taglia con il coltello. Jessica Selassiè: le parole con cui ripercorre la sua vita Nel corso dell’ultima puntata del GfVip andata in onda, Jessica Selassié ha raccontato la sua vita. Parole abbastanza dure quelle che Jessica ha utilizzato nei confronti delle sorelle. In lacrime Jessica ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) La finalissima del Grande Fratello Vip è più vicina di quanto si possa pensare. Nella casa più spiata d’Italia il tempo delle alleanze è ormai terminato per lasciare spazio a strategie per raggiungere l’ultima puntata. Questo è quello che pensa ancheSelassié che non sembra più molto complice e alleata della sorella, anzi: tra le due principesse in questi giorni la tensione si taglia con il coltello.: le parole con cui ripercorre la suaNel corso dell’ultima puntata del GfVip andata in onda,Selassié hato la sua. Parole abbastanza dure quelle cheha utilizzato nei confronti delle sorelle. Inha ...

Advertising

LuciaVenezia5 : @OpinionistaReAL Le Selassie sono amiche di Tommy hanno frequentato le stesse scuole a Londra , Tommy ha fatto un p… - MariaAltos : RT @regno_disoleil: ?? ULTIM’ORA ?? Soleil sorge arrestata per aver infranto le regole Jesuite Processata dal giudice Jessica Selassie. Pe… - ClaudiaMarchio9 : RT @regno_disoleil: ?? ULTIM’ORA ?? Soleil sorge arrestata per aver infranto le regole Jesuite Processata dal giudice Jessica Selassie. Pe… - Mia6121 : Gf Vip 6, Lulù Selassié delusa dalla ‘linea della vita’ di Jessica: “Dà sempre colpa alla gente, perché non dice ch… - ParliamoDiNews : Cosa ha detto Delia Duran a Jessica Selassiè? #AlfonsoSignorini #BarùGaetani #DeliaDuran #GFVip #GrandeFratello… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassiè GF Vip, Lulù Selassié accusa la sorella Jessica di voler vincere il reality: 'Mi sono stufata di questa persona' Una volta ascoltato il duro intervento di Lulù, la Trevisan prova a spezzare una lancia a favore di Jessica, sottolineando che si è avvertito una ragazza che vedeva le sorelle migliori: 'In dei ...

Jessica Selassié ballo sexy per Barù/ Ma lui preferisce Soleil Sorge Lulù Selassiè fa cadere la maschera a Jessica?/ "Dà sempre la colpa a me, lo fa per?" Ma Barù balla con Soleil Sorge Sui social in molti hanno criticato il comportamento di Jessica Selassié : " È ...

le sorelle Selassié «papà in carcere? Lo sapevamo» Roccarainola.net Una volta ascoltato il duro intervento di Lulù, la Trevisan prova a spezzare una lancia a favore di, sottolineando che si è avvertito una ragazza che vedeva le sorelle migliori: 'In dei ...Lulùfa cadere la maschera a?/ "Dà sempre la colpa a me, lo fa per?" Ma Barù balla con Soleil Sorge Sui social in molti hanno criticato il comportamento diSelassié : " È ...