“Io sto con l’Ucraina”: le parole (e la foto) di Stephen King contro Putin (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Oggi faccio un’eccezione“. E l’eccezione, per Stephen King, è mostrarsi in una foto molto significativa a sostegno dell’Ucraina. Il re dell’horror, è intervenuto sui social con un tweet dove, con ironia e semplicità, esprime il suo appoggio al Paese attaccato da Vladimir Putin. Lo scrittore ha, infatti, condiviso una foto dove – di spalle ad un’immensa libreria – lo si vede sfoggiare una maglietta nera con una stampa al centro, gialla e azzurra. Vi raccomandiamo... La tennista ucraina Elina Svitolina: "Scendo in campo per la mia nazione" “I stand with Ukraina“, recita la scritta. Poi poche parole ad accompagnare il post: “Di solito non posto foto di me, ma oggi faccio ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Oggi faccio un’eccezione“. E l’eccezione, per, è mostrarsi in unamolto significativa a sostegno del. Il re dell’horror, è intervenuto sui social con un tweet dove, con ironia e semplicità, esprime il suo appoggio al Paese attaccato da Vladimir. Lo scrittore ha, infatti, condiviso unadove – di spalle ad un’immensa libreria – lo si vede sfoggiare una maglietta nera con una stampa al centro, gialla e azzurra. Vi raccomandiamo... La tennista ucraina Elina Svitolina: "Scendo in campo per la mia nazione" “I stand with Ukraina“, recita la scritta. Poi pochead accompagnare il post: “Di solito non postodi me, ma oggi faccio ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Nel conflitto afghano i russi persero 26mila unità (in 10 anni) e il moto di indignazione del popolo russo (assieme… - Antonella_Soldo : Amato in una diretta Instagram con dei ragazzi ha detto che le motivazioni della bocciatura dei referendum le pubbl… - FiorellaMannoia : Io sto con questa donna, io sto con tutta questa povera gente. Qui e altrove, ovunque nel mondo il popolo paga il g… - MilAlgorithm : @farted94 Tra i ratti lui è quello che odio di più. E considera che non sto capendo un cazzo in tl con questa stori… - Donatellap6 : Ora mi chiedo ma che droghe usano? Cosa danno a questi ragazzi che lanciano bombe, ammazzano. Io non riesco a farme… -