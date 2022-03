I crypto trader in sostegno dell’Ucraina dopo l’invasione russa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutto il mondo ha gli occhi puntati sull’Ucraina e sulla guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. I mercati azionari sono crollati, quello valutario ha visto una forte svalutazione del rublo e anche sull’obbligazionario si sono mosse ingenti somme di denaro. E nel mondo crypto, invece? Che effetto ha avuto la crisi ucraina sugli asset digitali? Proviamo a vederlo insieme. Impatto della guerra sulle cryptovalute Giovedì scorso, il Bitcoin è crollato al minimo di un mese dopo che le forze russe hanno lanciato missili contro diverse città in Ucraina e sbarcato truppe sulla costa, innescando una svendita degli asset più rischiosi. Il Bitcoin è sceso del 7,9% a 34.324, ai minimi dal 24 gennaio. Anche le crypto più piccole – che in genere si muovono in linea con il Bitcoin – sono diminuite, con l’Ethereum ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutto il mondo ha gli occhi puntati sull’Ucraina e sulla guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. I mercati azionari sono crollati, quello valutario ha visto una forte svalutazione del rublo e anche sull’obbligazionario si sono mosse ingenti somme di denaro. E nel mondo, invece? Che effetto ha avuto la crisi ucraina sugli asset digitali? Proviamo a vederlo insieme. Impatto della guerra sullevalute Giovedì scorso, il Bitcoin è crollato al minimo di un meseche le forze russe hanno lanciato missili contro diverse città in Ucraina e sbarcato truppe sulla costa, innescando una svendita degli asset più rischiosi. Il Bitcoin è sceso del 7,9% a 34.324, ai minimi dal 24 gennaio. Anche lepiù piccole – che in genere si muovono in linea con il Bitcoin – sono diminuite, con l’Ethereum ...

Advertising

BaroniSamuele : RT @ITCointelegraph: Incredibile ripresa delle criptovalute quest'oggi, ma gli esperti mettono in guardia i trader: il panorama macroeconom… - lecriptovalute : RT “ Incredibile ripresa delle criptovalute quest'oggi, ma gli esperti mettono in guardia i trader: il panorama mac… - Triskellx : RT @ITCointelegraph: Incredibile ripresa delle criptovalute quest'oggi, ma gli esperti mettono in guardia i trader: il panorama macroeconom… - ITCointelegraph : Incredibile ripresa delle criptovalute quest'oggi, ma gli esperti mettono in guardia i trader: il panorama macroeco… - BossaNossaDossa : @crypto_gateway La guerra è una notizia bullish per #Bitcoin purtroppo molti trader sono ritardati ed hanno venduto. -

Ultime Notizie dalla rete : crypto trader Bitcoin continua il rally, forte domanda da Ucraina e Russia Guardando al mese di marzo, il famoso trader e analista Pentoshi ha notato che ancora più trigger ... con liquidazioni cross - crypto per un totale di $305 milioni in 24 ore , hanno mostrato i dati di ...

Perché investire in metalli con Bitpanda Molti strumenti validi sia per i novizi che per i trader esperti. Vai al sito 2 Deposito minimo di ... Vai al sito 6 La piattaforma migliore per iniziare a investire su crypto e asset digitali. ...

Bitcoin, Ethereum, Solana hanno registrato rialzi lunedì Cryptonomist Guardando al mese di marzo, il famosoe analista Pentoshi ha notato che ancora più trigger ... con liquidazioni cross -per un totale di $305 milioni in 24 ore , hanno mostrato i dati di ...Molti strumenti validi sia per i novizi che per iesperti. Vai al sito 2 Deposito minimo di ... Vai al sito 6 La piattaforma migliore per iniziare a investire sue asset digitali. ...