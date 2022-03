Guerra Ucraina-Russia e caro bollette, l'intervento dei governi (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - I prezzi record dell'energia elettrica e del gas, che stanno subendo un'ulteriore impennata in questi giorni a causa della Guerra in Ucraina, hanno già colpito milioni di persone in tutta Europa, costringendo i governi ad introdurre speciali misure di emergenza volte a contenere l'impatto per i clienti finali. Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che confronta le offerte di luce, gas e internet in Italia e in altri Paesi europei, ha realizzato uno studio per analizzare misure, tagli e bonus messi in campo dai diversi governi europei, a partire dall'Italia. Nel nostro Paese, ricorda Selectra, sono infatti stati stanziati dal governo circa 3,8 miliardi di euro per ridurre le bollette del primo trimestre 2022 di famiglie e micro-imprese, e sono previsti ulteriori 5,8 miliardi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - I prezzi record dell'energia elettrica e del gas, che stanno subendo un'ulteriore impennata in questi giorni a causa dellain, hanno già colpito milioni di persone in tutta Europa, costringendo iad introdurre speciali misure di emergenza volte a contenere l'impatto per i clienti finali. Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che confronta le offerte di luce, gas e internet in Italia e in altri Paesi europei, ha realizzato uno studio per analizzare misure, tagli e bonus messi in campo dai diversieuropei, a partire dall'Italia. Nel nostro Paese, ricorda Selectra, sono infatti stati stanziati dal governo circa 3,8 miliardi di euro per ridurre ledel primo trimestre 2022 di famiglie e micro-imprese, e sono previsti ulteriori 5,8 miliardi per ...

