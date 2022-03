Google Maps interviene per primo nel caso Ucraina: disabilitata la funzione monitoraggio del traffico (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le Big Tech monitorano da vicino la guerra in Ucraina a tal punto da prendere in considerazione qualsiasi intervento volto a non peggiorare una situazione a di poco complessa. Google, per esempio, è stato il primo a “prendere provvedimenti”. Google Maps – Adobe StockIl colosso di Mountain View ha disabilitato la visualizzazione dei dati sul traffico, in tempo reale, sulla sua applicazione Maps, in Ucraina. Il servizio internet geografico sviluppato da Google, che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra raccogliendo dati anonimi da smartphone Android che mostrano quanto siano trafficate strade e luoghi, è stato temporaneamente disattivati nei luoghi della guerra, con il fine di proteggere ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le Big Tech monitorano da vicino la guerra ina tal punto da prendere in considerazione qualsiasi intervento volto a non peggiorare una situazione a di poco complessa., per esempio, è stato ila “prendere provvedimenti”.– Adobe StockIl colosso di Mountain View ha disabilitato la visualizzazione dei dati sul, in tempo reale, sulla sua applicazione, in. Il servizio internet geografico sviluppato da, che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra raccogliendo dati anonimi da smartphone Android che mostrano quanto siano trafficate strade e luoghi, è stato temporaneamente disattivati nei luoghi della guerra, con il fine di proteggere ...

