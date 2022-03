Gazzetta: il Napoli segna da otto partite di fila. Nel girone di ritorno i gol sono già 14 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Napoli segna da otto partite. È la striscia realizzativa più lunga finora in atto in campionato, scrive la Gazzetta. Da quando è cominciato il girone di ritorno, il Napoli ha sempre fatto gol. Era già capitato a inizio campionato. “Il Napoli cercherà di superare se stesso anche in quella specifica graduatoria. Nel senso che in questa stagione di Serie A la formazione di Luciano Spalletti è già andata in gol per otto partite consecutive. È accaduto nel filotto iniziale degli otto successi di fila che venne interrotto dallo 0-0 dell’Olimpico contro la Roma del 24 ottobre. Allora il bottino globale fu di 19 reti. Ora ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilda. È la striscia realizzativa più lunga finora in atto in campionato, scrive la. Da quando è cominciato ildi, ilha sempre fatto gol. Era già capitato a inizio campionato. “Ilcercherà di superare se stesso anche in quella specifica graduatoria. Nel senso che in questa stagione di Serie A la formazione di Luciano Spalletti è già andata in gol perconsecutive. È accaduto nel filiniziale deglisuccessi diche venne interrdallo 0-0 dell’Olimpico contro la Roma del 24bre. Allora il bottino globale fu di 19 reti. Ora ...

