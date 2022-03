Advertising

infoitinterno : Decine di coltellate Barista ucciso a Chicago -

Ultime Notizie dalla rete : Decine coltellate

QUOTIDIANO NAZIONALE

Diego Damis, 41anni, originario di Perugia, è stato accoltellato a Chicago Colpito condie lasciato morire a terra ad Hyde Park. È finita così la vita di Diego Damis, 41 anni, barista perugino che dal 2015 si era trasferito a Chicago dove lavorava al The Cove Lounge. ...Sul posto si precipitano le ambulanze del 118 edi poliziotti che trovano la 15enne con le ... Lenon hanno colpito organi vitali e la loro figlia può essere dimessa. Sull'altro fronte ...Diego Damis, 41 anni, perugino, massacrato mentre tornava dal lavoro. Si segue la pista passionale anche se la vittima è stata trovata senza portafogli ...La nuova frontiera della violenza giovanile. Quella in cui si passa dalle offese irripetibili via social ai brutali pestaggi per strada, nel nome della celebrità da rincorrere a suon di like: preoccup ...