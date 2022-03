Dayane Mello nuovo amore: è l'ex fidanzato di una nota influencer (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dayane Mello dopo le polemiche scaturite dalla sua partecipazione al reality brasiliano La Fazenda sembra aver ritrovato anche la serenità in amore. Il settimanale Chi ha infatti confermato l'indiscrezione secondo cui la modella brasiliana stia insieme ad una persona. Ma attenzione non si tratta di Andrea Turino con il quale Dayane era stata paparazzata lo scorso mese di Gennaio sulla neve in compagnia della figlia di lei. Ma il nuovo amore sarebbe Alberto Franceschi, imprenditore e modello, in passato legato ad una famosa influencer. Secondo il settimanale Chi tra i due è scoccato l'amore da qualche settimana. Alberto è già noto nel mondo del gossip essendo stato fidanzato con Alice Campello, influencer oggi legata ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 2 marzo 2022)dopo le polemiche scaturite dalla sua partecipazione al reality brasiliano La Fazenda sembra aver ritrovato anche la serenità in. Il settimanale Chi ha infatti confermato l'indiscrezione secondo cui la modella brasiliana stia insieme ad una persona. Ma attenzione non si tratta di Andrea Turino con il qualeera stata paparazzata lo scorso mese di Gennaio sulla neve in compagnia della figlia di lei. Ma ilsarebbe Alberto Franceschi, imprenditore e modello, in passato legato ad una famosa. Secondo il settimanale Chi tra i due è scoccato l'da qualche settimana. Alberto è già noto nel mondo del gossip essendo statocon Alice Campello,oggi legata ...

Advertising

DulceAl9 : RT @ImperioDM1: Comunque le perculate Dayoncè e Giulihanna hanno un engagement da paura nel post insieme. Comunque l'irrilevante Dayane Mel… - inlovewithru : RT @mariahshoney_: Dayane Mello che, nel tentativo di far fuori la sua acerrima nemica Stefania Orlando, ha fatto eliminare tutte le sue am… - ImperioDM1 : Comunque le perculate Dayoncè e Giulihanna hanno un engagement da paura nel post insieme. Comunque l'irrilevante Da… - secsagb : RT @mariahshoney_: Dayane Mello che, nel tentativo di far fuori la sua acerrima nemica Stefania Orlando, ha fatto eliminare tutte le sue am… - Celeste00646600 : RT @mariahshoney_: Dayane Mello che, nel tentativo di far fuori la sua acerrima nemica Stefania Orlando, ha fatto eliminare tutte le sue am… -