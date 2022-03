Chi era davvero Osho, il guru indiano diventato un’icona web? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un successo talmente dilagante sul web da diventare una serie TV. Stiamo parlando del santone Osho, protagonista degli ormai celebri meme sui social e ora riproposto in Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio, una serie comedy in 10 puntate da 25 minuti ciascuna disponibile su Rai Play dal 25 febbraio. Nella serie Osho è interpretato da Neri Marcorè, ma chi era davvero nella realtà? Osho Rajneesh, conosciuto solo come Osho, è stato un mistico e maestro spirituale indiano che ha ottenuto un certo riscontro a livello internazionale. Nato a Kuchwada, in India, nel 1930, Osho ricoprì il ruolo di professore di filosofia fino al 1966, quando decise di dedicarsi interamente alla spiritualità, girando il mondo. In un primo momento fondò campi di meditazione in ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un successo talmente dilagante sulda diventare una serie TV. Stiamo parlando del santone, protagonista degli ormai celebri meme sui social e ora riproposto in Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio, una serie comedy in 10 puntate da 25 minuti ciascuna disponibile su Rai Play dal 25 febbraio. Nella serieè interpretato da Neri Marcorè, ma chi eranella realtà?Rajneesh, conosciuto solo come, è stato un mistico e maestro spiritualeche ha ottenuto un certo riscontro a livello internazionale. Nato a Kuchwada, in India, nel 1930,ricoprì il ruolo di professore di filosofia fino al 1966, quando decise di dedicarsi interamente alla spiritualità, girando il mondo. In un primo momento fondò campi di meditazione in ...

