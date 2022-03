Cecchi Gori: «Osimhen può migliorare ancora, secondo me è superiore anche a Vlahovic» (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Vittorio Cecchi Gori, presidente della Fiorentina dal 1993 al 2001. A gennaio è stato ricoverato per polmonite. Dal 2020 è agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta. Dice di stare aspettando la grazia del Presidente della Repubblica e parla del calcio di oggi. «Non ha risolto i problemi che aveva allora, a partire dai diritti televisivi poco sfruttati. E poi c’è una dipendenza esagerata dai campioni e dai loro contratti, dominano gli stipendi, andrebbe modificata qualche regola. Alla fine il calcio si è un po’ rovinato, lo dico da spettatore». Quando era presidente ha sempre difeso i suoi campioni. «Se hai la fortuna di aver preso dei talenti, di quelli rari che fanno la differenza, non devi venderli. Per quanto tu possa guadagnare nel cederli, resta difficile pensare che riesca a trovarne altri tanto bravi. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Vittorio, presidente della Fiorentina dal 1993 al 2001. A gennaio è stato ricoverato per polmonite. Dal 2020 è agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta. Dice di stare aspettando la grazia del Presidente della Repubblica e parla del calcio di oggi. «Non ha risolto i problemi che aveva allora, a partire dai diritti televisivi poco sfruttati. E poi c’è una dipendenza esagerata dai campioni e dai loro contratti, dominano gli stipendi, andrebbe modificata qualche regola. Alla fine il calcio si è un po’ rovinato, lo dico da spettatore». Quando era presidente ha sempre difeso i suoi campioni. «Se hai la fortuna di aver preso dei talenti, di quelli rari che fanno la differenza, non devi venderli. Per quanto tu possa guadagnare nel cederli, resta difficile pensare che riesca a trovarne altri tanto bravi. ...

