Cannavaro: “Non andare ai Mondiali due volte di fila sarebbe un dramma” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 in Germania, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questo il suo commento sull’Italia di Roberto Mancini, autrice di un cammino impensabile agli scorsi Europei: “Sì, mi ha sorpreso, era una squadra che inizialmente non era tra le favorite. Il ct è stato bravissimo a creare un gruppo straordinario. Con il Portogallo non sarà facile, sono preoccupato dal fatto che dovremo andare in casa loro ma abbiamo anche vinto l’Europeo in casa degli inglesi. Mancini ha trasmesso a tutti, con il suo staff, qualcosa di importante, ha fatto un lavoro fantastico. Spero che resti per tanti anni. La mia storia con la Nazionale è durata 15 anni, spero in futuro di poter tornare a far parte di qualcosa che per me è sempre stata casa. La cosa importante adesso è andare al Mondiale, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fabio, ex capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 in Germania, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questo il suo commento sull’Italia di Roberto Mancini, autrice di un cammino impensabile agli scorsi Europei: “Sì, mi ha sorpreso, era una squadra che inizialmente non era tra le favorite. Il ct è stato bravissimo a creare un gruppo straordinario. Con il Portogallo non sarà facile, sono preoccupato dal fatto che dovremoin casa loro ma abbiamo anche vinto l’Europeo in casa degli inglesi. Mancini ha trasmesso a tutti, con il suo staff, qualcosa di importante, ha fatto un lavoro fantastico. Spero che resti per tanti anni. La mia storia con la Nazionale è durata 15 anni, spero in futuro di poter tornare a far parte di qualcosa che per me è sempre stata casa. La cosa importante adesso èal Mondiale, ...

Advertising

sportface2016 : #WCQ2022 | #Cannavaro: 'Non andare ai Mondiali due volte di fila sarebbe un dramma' - sportli26181512 : Cannavaro: 'Italia? Non andare ai Mondiali sarebbe una catastrofe': Fabio Cannavaro parla a Sky della possibile man… - CalcioPillole : #Cannavaro ammette di essere pronto ad un'esperienza in Europa come allenatore: ' Non devo sbagliare la scelta dell… - CorSport : #Cannavaro: “#Insigne via perché non ha avuto offerte dal Napoli” ?? - infoitsport : Bruno: 'Bremer e Demiral valgono 100 milioni. Era da Cannavaro che non ne vedevo così forti' -