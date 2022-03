Bianca Guaccero, momento delicato: non trattiene le lacrime in diretta, ecco perché (Di mercoledì 2 marzo 2022) Durante la trasmissione Detto Fatto, Bianca Guaccero si è lasciata andare alle lacrime. Un momento delicato condiviso da molti. ecco le sue parole. In questi anni, Bianca Guaccero ha tenuto compagnia milioni di italiani. Il suo Detto Fatto è un programma leggero e che regala tanti sorrisi. Oltre a consigli sempre utili che riguardano dalla moda alla cucina fino al fai da te. Nell’ultimo periodo, però, la Guaccero non è apparsa molto serena. Fonte Screen TvCome ben sappiamo, la nostra attualità è stata turbata dall’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Una mossa che sta tenendo tutti con il fiato sospeso dato che potrebbe innescare la terza guerra mondiale. Proprio per questo motivo, Bianca ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Durante la trasmissione Detto Fatto,si è lasciata andare alle. Uncondiviso da molti.le sue parole. In questi anni,ha tenuto compagnia milioni di italiani. Il suo Detto Fatto è un programma leggero e che regala tanti sorrisi. Oltre a consigli sempre utili che riguardano dalla moda alla cucina fino al fai da te. Nell’ultimo periodo, però, lanon è apparsa molto serena. Fonte Screen TvCome ben sappiamo, la nostra attualità è stata turbata dall’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Una mossa che sta tenendo tutti con il fiato sospeso dato che potrebbe innescare la terza guerra mondiale. Proprio per questo motivo,...

