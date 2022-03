Barone | «Partita importante Vlahovic? I tifosi facciano come vogliono»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le parole del dg della Fiorentina i microfoni di Mediaset, Joeha parlato prima di Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni. GARA –«E’ unamolto, teniamo tantissimo alla Coppa Italia perchè è un modo per arrivare in Europa. Le due partite con la Juve sarannola finale del Mondiale. Ci meritiamo di essere qui».– «Non è un nostro giocatore, fa parte del passato. Verrà accolto. Ognuno fa delle scelte, chi ne fa chiare e chi no. Ci concentriamo su questa atmosfera e su quella che ci sarà a Torino ad aprile». ITALIANO – «Il top player è il gruppo. Vincenzo sta facendo un grande lavoro, ma il merito è di tutto, in chi crede in questo sistema di gioco e siamo a questo punto ...

Advertising

matitesbagliate : @rozzo_barone ….????????…. meglio della partita in diretta adesso…. - anates_it : @skoda130sl C'è anche il Barone Causio! Ricordo di tanti anni fa quand'ero bambino, vidi Causio in un'amichevole vi… - MemoriesMilan : Uno dei #milanudinese più belli fu quello del 83-84. Bella partita,friulani con #Zico #Mauro,il barone #Causio e..… -

Ultime Notizie dalla rete : Barone Partita

TUTTO mercato WEB

'Abbiamo parlato durante la settimana, per avere il giusto approccio alla, - ha detto coach ... Esposito 9, Ciollaro 7, Citro 2, Bongiorno 1, Bianco 2, Conforti (L1), Mautone 0,(L2). ......Il capitano del Napoli è infatti in tribuna al 'Ciro Vigorito' di Benevento e assiste alla... Telecronaca Nucera, Diretta Gol; Pisa - Crotone , ore 18.30, in diretta su Sky Sport 254. ...“La Fiorentina andrà a mille all’ora. Per noi questa è una partita ovviamente molto importante, ci teniamo tantissimo alla Coppa Italia, è il nostro modo per arrivare all’Europa, è come la finale del ...Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity prima della sfida contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina andrà ...