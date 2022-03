Archiviata l’indagine della Procura Figc su Commisso che diede dei figli di p… agli Agnelli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Era gennaio, la Procura Figc scattò in difesa degli Agnelli e aprì un’inchiesta sulle rumorose dichiarazioni (al Financial Times) di Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina chiamò gli Agnelli figli di puttana: «in Usa – disse – gli azionisti gli avrebbero fatto causa da un pezzo». Ebbene, è di oggi la notizia dell’archivio dell’indagine da parte della Procura Federale: dopo gli accertamenti del caso, gli investigatori Figc, che fanno capo al Procuratore generale Ugo Taucer, non hanno rilevato fattispecie di rilievo disciplinare in merito alle dichiarazioni rilasciate da Commisso. La notizia è stata comunicata poco fa al club viola. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Era gennaio, lascattò in difesa deglie aprì un’inchiesta sulle rumorose dichiarazioni (al Financial Times) di Rocco: il presidenteFiorentina chiamò glidi puttana: «in Usa – disse – gli azionisti gli avrebbero fatto causa da un pezzo». Ebbene, è di oggi la notizia dell’archivio delda parteFederale: dopo gli accertamenti del caso, gli investigatori, che fanno capo altore generale Ugo Taucer, non hanno rilevato fattispecie di rilievo disciplinare in merito alle dichiarazioni rilasciate da. La notizia è stata comunicata poco fa al club viola. L'articolo ilNapolista.

