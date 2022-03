West Side Story, Guillermo del Toro elogia la regia di Steven Spielberg (Di martedì 1 marzo 2022) Guillermo del Toro ha elogiato la regia di Steven Spielberg con un thread su Twitter dopo che un'incredibile sequenza di ballo di West Side Story è divenuta virale online. Questo fine settimana Guillermo del Toro ha scelto Twitter per elogiare un collega regista che non ha bisogno di presentazioni: Steven Spielberg. Il cineasta ha commentato una scena divenuta virale del film più recente di Spielberg, il remake musicale West Side Story, e ha fatto notare ai fan che la telecamera "balla" con la scena, spiegando perché questo è importante. La scena, che è stata girata in una sola ripresa, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022)delhato ladicon un thread su Twitter dopo che un'incredibile sequenza di ballo diè divenuta virale online. Questo fine settimanadelha scelto Twitter perre un collega regista che non ha bisogno di presentazioni:. Il cineasta ha commentato una scena divenuta virale del film più recente di, il remake musicale, e ha fatto notare ai fan che la telecamera "balla" con la scena, spiegando perché questo è importante. La scena, che è stata girata in una sola ripresa, ...

