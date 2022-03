Ucraina: ininterrotto transito profughi a valico di Fernetti (Di martedì 1 marzo 2022) Autobus, minivan e auto private ucraini hanno continuato ad arrivare al valico di Fernetti (Trieste) ininterrottamente per tutta la notte e anche stamattina. Non si tratta di un grande numero, oltre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Autobus, minivan e auto private ucraini hanno continuato ad arrivare aldi(Trieste) ininterrottamente per tutta la notte e anche stamattina. Non si tratta di un grande numero, oltre ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Ucraina: ininterrotto transito profughi a valico di Fernetti Numeri non altissimi m… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Ucraina: ininterrotto transito profughi a valico di Fernetti Numeri non altissimi ma arrivi con… - m_dellobuono : L'Ucraina ha trovato un nuovo alleato che vuole dare al paese un accesso ininterrotto a internet. L'imprenditore di… - ccuppi : RT @marioricciard18: Sono rimasto fermo almeno per un quarto d'ora, e il flusso di persone continuava ininterrotto quando sono andato via.… - folucar : RT @marioricciard18: Sono rimasto fermo almeno per un quarto d'ora, e il flusso di persone continuava ininterrotto quando sono andato via.… -