Ucraina: con Segre 270 parlamentari dicono sì ad appello Papa, digiuno per la pace (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - Sono 270 i parlamentari di tutti gli schieramenti politici che hanno aderito all'appello alla preghiera e a un digiuno per la pace lanciato da Papa Francesco. Lo rende noto Maurizio Lupi. Deputati e senatori si sono dati appuntamento per domani, mercoledì 2 marzo, alle 13.30 nel chiostro della chiesa di San Gregorio Nazianzeno nel complesso della Camera dei deputati di Vicolo Valdina. Sarà presente il Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. "L'appello del Papa -scrivono i parlamentari in un comunicato- è rivolto a tutti, credenti e non credenti. Per chi ha fede è un gesto di preghiera che affida al Padre di tutti la speranza di una soluzione di questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - Sono 270 idi tutti gli schieramenti politici che hanno aderito all'alla preghiera e a unper lalanciato daFrancesco. Lo rende noto Maurizio Lupi. Deputati e senatori si sono dati appuntamento per domani, mercoledì 2 marzo, alle 13.30 nel chiostro della chiesa di San Gregorio Nazianzeno nel complesso della Camera dei deputati di Vicolo Valdina. Sarà presente il Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali dellateria di Stato della Santa Sede. "L'del-scrivono iin un comunicato- è rivolto a tutti, credenti e non credenti. Per chi ha fede è un gesto di preghiera che affida al Padre di tutti la speranza di una soluzione di questa ...

