Stellantis annuncia il piano Dare Forward auto elettriche in Europa entro 2030 (Di martedì 1 marzo 2022) Il dado è tratto. Con il piano Dare Forward 2030 , letteralmente ' osare in avanti ', Stellantis ha annunciato che entro fine decennio venderà in Europa solo auto elettriche. Non si torna più indietro. Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il dado è tratto. Con il, letteralmente ' osare in avanti ',hato chefine decennio venderà insolo. Non si torna più indietro.

