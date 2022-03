Pontecagnano | uccisa nel negozio dove lavora | caccia all' ex

Advertising

LiberoReporter : Pontecagnano, entra dal parrucchiere e trucida la sua ex Una donna di 30 anni è stata uccisa a Pontecagnano Faiano,… - Giornaleditalia : #AnnaBorsa Chi è Anna Borsa, la ragazza uccisa a Pontecagnano Faiano (Salerno) - Teresa_La_Vispa : Anna, 30anni, uccisa dall'ex fidanzato mentre era al lavoro. #femminicidio #Anna ???? Anna Borsa uccisa a Pontecagnan… - SecolodItalia1 : Un altro femminicidio: caccia in tutta Italia al killer di Anna Borsa, uccisa a colpi di pistola a Pontecagnano… - GazzettaSalerno : Donna uccisa a Pontecagnano, caccia all’ex. -

Sono intervenuti i carabinieriFaiano, 1 marzo 2022 -mentre era dal parrucchiere. Brutale omicidio questa mattina aFaiano , in provincia di Salerno. La vittima è Anna Borsa , 30 anni, raggiunta da ...Lutto cittadino Il sindaco di, Giuseppe Lanzara, dopo aver appreso la notizia dell'omicidio ha annullato tutti gli eventi in programma per il Carnevale. "Una notizia che sconvolge la ...Anna Borsa è stata uccisa dall'ex fidanzato mentre stava lavorando dal parrucchiere: l'uomo è fuggito dopo aver esploso diversi colpi.Un ennesimo femminicidio, un brutale omicidio nella mattinata di questo martedì a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Anna Borsa è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco all’interno di un negozio di ...